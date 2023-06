1 czerwca. Dzień Dziecka. Ile mamy dzieci w Lubuskiem? W jakim są wieku? A jak było 10 i 20 lat temu?

Dzieci w Lubuskiem. Procent lubuskiego społeczeństwa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze szczegółowo podał, ile procent lubuskiego społeczeństwa stanowiły dzieci w poszczególnych

grupach wiekowych. O ile 20 lat wcześniej, grupa 15 – 19 lat to było 9 procent wszystkich, rok temu to było już tylko 5 procent. Spadki, choć mniejsze są też w młodszych grupach. Najmłodsze dzieci w wieku do 4 lat, to zaledwie ok. 4 procent.

Zobacz niżej szczegółowe dane.

Dzieci w wieku 0-4 lat stanowiły:

W 2002 r. – 5,0% ogółu populacji województwa lubuskiego,

W 2012 r. – 5,4% ogółu populacji województwa lubuskiego,

W 2022 r. – 4,2% ogółu populacji województwa lubuskiego.

Dzieci w wieku 5-9 lat stanowiły: