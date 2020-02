10 lat temu na Górce Tatrzańskiej. To była zima! Był śnieg, działał wyciąg. Ludzie oddawali się zimowemu szaleństwu. Pamiętacie? [ZDJĘCIA]

"W samo południe na parkingu nieopodal Górki stał niespotykany sznur aut. Na leśnych duktach pokrytych śniegiem spacerowały dziesiątki miłośników sanek, nart i marszu z kijkami. Ale prawdziwe, narciarskie życie tętniło w sercu Wzgórz Piastowskich, a więc na Górce. Tuż przed 10.00 pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji uruchomili wyciąg, czym sprawili amatorom narciarstwa ogromną radość (...)" - Tak pisaliśmy jeszcze 10 lat temu, kiedy na Górce Tatrzańskiej funkcjonował wyciąg narciarski... I to była niesamowita sprawa! Lubie przyjeżdżali tu z całej Polski. Wyciąg nie działał? Poza weekendami tak właśnie było, ale nikomu to nie przeszkadzało. Niektórzy o własnych siłach wchodzili na szczyt i z uśmiechem na twarzach zjeżdżali w dół. Nie wszyscy od razu mieli zdolności na miarę naszych skoczków narciarskich, ale uczyli się z sukcesami. Starsi i bardziej doświadczeni narciarze zawsze coś podpowiadali, aby ta jazda sprawiała jeszcze większą przyjemność. W zimowym centrum na Wzgórzach Piastowskich pojawiały się również osoby, które w swojej "karierze" już niejedno wzniesienie pokonywali. Zjeżdżali również miłośnicy snowboardu. I było pięknie i zimowo! To nie lada gratka móc zjeżdżać na nartach, sankach w Zielonej Górze, mając pod nosem prawdziwy wyciąg. Mieszkańcy Zielonej Góry i goście z zewnątrz, których porywało zielonogórskie, zimowe szaleństwo nie kryli radości! To każdemu sprawiało ogromną przyjemność. Dziś po białym szaleństwie i samym wyciągu w mieście zostały jedynie wspomnienia. Ale za to jakie! Zapraszamy was w krótką podróż w czasie za sprawą zdjęć naszego fotoreportera. Łezka się w oku kręci. To były piękne zimy, wyjątkowy czas... Jakie atrakcje czekają na turystów w Sudetach? Źródło:Dzień Dobry TVN

Mariusz Kapała / GL