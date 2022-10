10 rzadkich jadalnych grzybów, które możesz spotkać w polskich lasach

Polskie lasy obfitują w grzyby - to prawda stara jak świat. Nawet jednak wytrawni grzybiarze nie zawsze wiedzą, że podniesiony z runa "szatan" to borowik ceglastopory (nie tylko jadalny, ale zwany arystokracją wśród grzybów), że ten koźlarz o jasnym kapeluszu to nie jest taki zwykły kozak, ale rzadko spotykany koźlarz białawy. Prezentujemy listę 10 unikalnych grzybów jadalnych, które możesz spotkać w lubuskich lasach>>> Zobacz również: Dlaczego grzyby są robaczywe?

pixabay