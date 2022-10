100 lat Związku Polaków w Niemczech. Uroczystości w Babimoście. Sztandar, tablica pamiątkowa, przedstawienie...

Kolejne święto państwowe? Wszystko wskazuje na to, że będzie to 27 grudnia

Sto lat Związku Polaków w Niemczech - Babimost pamięta

Związek Polaków w Niemczech powstał w sierpniu 1922 roku. Zrzeszał on polskie organizacje, które już w czasie zaborów dbały o to, by polskość nie zaginęła, by kontynuowane były polskie tradycje i zwyczaje, by kolejne pokolenia posługiwały się językiem polskim. Warto podkreślić, że dzięki działalności Związku Polaków w Niemczech nadano Polakom status mniejszości narodowej.

Związek działał prężnie na terenie Wielkopolski, szczególnie na tych ziemiach, które po traktacie wersalskim nie zostały włączone do Polski. Powstawały polskie szkoły, teatry, zespoły, chóry, spółdzielnie...