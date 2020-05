1000 zł na wakacje. Jakie będą zasady programu 1000 plus?

1000 plus wsparciem dla turystyki

1000 plus dla pracowników. O co chodzi? Na pewno zastanawiacie się nad tym, kto i kiedy otrzyma takie wsparcie. Na jakich zasadach będzie przyznawane. Specjalne bony o wartości 1000 zł to projekt, który ma być wsparciem dla Polaków i branży turystycznej, krajowej. A ta, jak wiadomo, bardzo mocno ucierpiała przez koronawirusa. To, jak ma wyglądać nowy rządowy pomysł, zdradziła podczas wideorozmowy z portalem Money.pl Jadwiga Emilewicz. Poinformowała m.in., że każdy Polak, który jest zatrudniony na umowę o pracę i zarabia mniej niż średnia krajowa, dostanie 1000 zł do wydania na wakacje w kraju. Taki jest projekt i takie są wstępne jego założenia.

1000 plus. Kto otrzyma bony na wakacje?

Z zapowiedzi rządu wynika, że 1000 plus przyznawane będzie wszystkim pracownikom, których dochody nie przekraczają przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5200 zł brutto. Oznacza to, że osoba, która otrzyma 1000 plus, musi zarabiać maksymalnie 3 754 zł netto. Ale to nie wszystko. Pracownik musi być zatrudniony na etacie. Na wsparcie, według szacunków rządu, może liczyć około 7 milionów Polaków.