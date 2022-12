13 grudnia w Zielonej Górze. 41 lat od ogłoszenia stanu wojennego. Mieszkańcy upamiętnili ofiary komunizmu

W Zielonej Górze upamiętnienie ofiar komunizmu w 41 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w Polsce rozpoczęło się od mszy św. w kościele Najświętszego Zbawiciela koncelebrowanej przez ks. dr Pawła Łobaczewskiego, kapelana NSZZ Solidarność regionu zielonogórskiego. Po mszy montaż słowno – muzyczny przedstawili uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze. A przy Pomniku Robotników Solidarności odśpiewano hymn, były wystąpienia i składanie kwiatów.

– Powraca do nas taka myśl, że 13 grudnia 41 lat temu, to był moment, w którym uświadomiliśmy sobie, że brat może stanąć przeciwko bratu – mówiła Bożena Pierzgalska, rzecznik prasowa Zarządu Regionu NSZZ Solidarność w Zielonej Górze. – Młodzi ludzie drżeli, że wyślą ich gdzieś, gdzie będą musieli podejmować najgorszą w swoim życiu decyzję. To straszne i o tym powinniśmy pamiętać, zwłaszcza kiedy dzieją się rzeczy, co do których myśleliśmy, że już nigdy się nie staną i że nie będziemy świadkami takich tragedii, jakie dzieją się w Europie.