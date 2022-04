13 mieszkań dostępnych na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Sprawdź, gdzie się znajdują i jakie są ich ceny

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Jacek Mikołajczyk Zastępca Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest dłużnik, położonego przy Osiedle Piastowskie 4/16, 67-115 Bytom Odrzański, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól) prowadzi księgę wieczystą o numerze - brak urządzonej księgi. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 16, o powierzchni użytkowej 47,15 m2, położonego na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na Osiedlu Piastowskim nr 4A w Bytomiu Odrzańskim. Budynek wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Lokal stanowią: 2 pokoje (w tym jeden pokój z loggią), kuchnia, łazienka, wc i przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 47,15 m2. Właściciel lokalu korzysta z części wspólnych budynku w tym z jednego pomieszczenia w piwnicy oraz klatki schodowej, korytarzy, pralni, suszarni, wózkarni (bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym nieruchomości z dnia 11.03.2021 roku, który znajduje się w aktach sprawy). Lokal oszacowano na kwotę: 123.400,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 92.550,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 340,00 zł. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - rękojmia powinna znajdować się na koncie komornika lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika w : BNP Paribas S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0405 8460 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Suma oszacowania wynosi 123 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0405 8460. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

