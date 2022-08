15.459 osób bez pracy w Lubuskiem. W których powiatach z pracą jest największy problem? Najnowsze dane

Na koniec lipca 2022 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 15.459 bezrobotnych, w tym 8.909 kobiet, które stanowiły 57,6 proc. ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 330 osób (o 2,1 proc.). W stosunku do lipca 2021 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 5.553 osoby (o 26,4 proc.).

Jak co miesiąc sprawdzamy najnowsze dane o bezrobociu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Okazuje się, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła.…

50-latkowie w trudnej sytuacji

Osoby do 30. roku życia to liczna grupa bezrobotnych

Jedną z liczniejszych grup bezrobotnych są osoby do 30 roku życia. W tej kategorii na koniec lipca zarejestrowanych było 3.416 bezrobotnych, tj. 22,1 proc. ogółu. W tym miesiącu zarejestrowały się 872 osoby w wieku do 30 lat, wyrejestrowano 925 osób, a 29 utraciło status osoby będącej w tej kategorii bezrobotnych. Na koniec lipca 2022 r. z prawem do zasiłku było 2.460 bezrobotnych, tj. 15,9 proc. (w poprzednim miesiącu – 16,0 proc.).