17 cudów natury w Polsce. Te miejsca zachwycają i zdumiewają. Skąd się wzięły kolorowe jeziora, gdzie krzyżują się rzeki? Emil Hoff

Przed II wojną światową na wyspie Wolin działa kopalnia kredy. Ok. 1945 r. wyrobisko zalały wody podziemnej rzeki. Dzięki dużej zawartości wapnia w wodzie i samym podłożu, nowopowstałe jezioro uzyskało niezwykły, turkusowy kolor. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0. MOs810, CC BY-SA 4.0 Zobacz galerię (18 zdjęć)

Zielone jezioro, drzewo dwa razy starsze od słynnego Bartka, rodzimy wulkan, zaskakujący skarb, przypadkiem odkryty pod ziemią, a nawet geograficzny środek Europy – to tylko niektóre niesamowite cuda natury, na jakie można się natknąć, zwiedzając Polskę. Zebraliśmy dla Was 17 najbardziej niezwykłych, nietypowych i rekordowych naturalnych zakątków Polski. To prawdziwe cuda natury, które trzeba zobaczyć choć raz w życiu.