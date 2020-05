19-latek kierował autem, mając dwa promile. Nietrzeźwego kierowcę audi zatrzymał policjant po służbie

W niedzielę, 17 maja 2020 r., tuż po godz. 13, sierż. szt. Paweł Kiżuk, jadąc po służbie swoim prywatnym samochodem, zauważył wychodzącego ze sklepu, zataczającego się mężczyznę, który wsiadł do samochodu i odjechał. Policjant widząc tę sytuację natychmiast zawrócił i pojechał za kierującym audi.

Mający dwa promile kierowca próbował się wyrwać i uciec

Gdy kierujący samochodem po kilkudziesięciu metrach zatrzymał się przed posesją, funkcjonariusz podbiegł do niego, przedstawił się i powiedział, że jest policjantem, a następnie zabrał mu kluczyki. Mężczyzna zareagował bardzo agresywnie, próbował się wyrwać i uciec, dlatego policjant musiał go obezwładnić i natychmiast wezwał do pomocy funkcjonariuszy z komisariatu w Sulechowie – relacjonuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.