19 mieszkań zostało wystawionych na licytacje komornicze w Lubuskiem. Gdzie i za ile można je kupić?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, położonego przy Przybyszów 33/5, 67-410 Sława, dla którego Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00012840/9. Opis nieruchomości: Jest to lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku – mieszkalnym i gospodarczym, wynoszącym 1652/10000. Nieruchomość położona na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 223/4 o powierzchni 0,1019 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta ZG1W/00013354/2 przez Sąd Rejonowy we Wschowie. Budynek jest wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną – indywidualny zbiornik na ścieki, elektryczną, c.o. – indywidulane dla każdego lokalu mieszkalnego. Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Budynek gospodarczy jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony i posiada powierzchnię zabudowy 105,00m2. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni jasnej, łazienki, korytarza i posiada łączną powierzchnię użytkową 39,30m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 20,80m2. Suma oszacowania wynosi 58 435,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 826,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 843,50 zł. w gotówce albo na konto komornika Bank BNP Paribas BP SA 54 1600 1462 1889 3532 0000 0001. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

archiwum