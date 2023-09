25-letni motocyklista zginął w wypadku w Zielonej Górze. Kamery uchwyciły ostatnie chwile życia młodego mężczyzny |WIDEO

O tej tragedii pisaliśmy w poniedziałek. Informowaliśmy, że do wypadku z udziałem motocyklisty poruszającego się jednośladem marki suzuki i 32-letniegoo kierowcy opla astry doszło chwilę przed godziną 15.00. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować życia 25-letniego motocyklisty.

Na miejscu zdarzenia przez długi czas pracowali śledczy. Jeszcze w godzinach wieczornych widoczny był na drodze policyjny parawan. To, czego udało nam się dowiedzieć w dniu wypadku, to to, że kierowca opla astry był trzeźwy, a okoliczności tragedii wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.