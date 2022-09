25 tysięcy młodych ludzi rozpoczęło rok szkolny i przedszkolny w Zielonej Górze. W "Ekologu" odbyła się miejska inauguracja

Szkoły w Zielonej Górze. Miejska inauguracja roku szkolnego

25 tysięcy młodych ludzi zaczęło naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wyruszyło do przedszkoli.

– Jesteśmy przygotowani. 1 września to taki moment, w którym wszyscy i dyrektorzy i nauczyciele i mam nadzieję, że uczniowie również są gotowi – mówi Jarosław Skorulski, naczelnik wydziału oświaty i spraw społecznych w urzędzie miejskim w Zielonej Górze.

Miasta nie ominęły problemy z brakiem kadry pedagogicznej.

– Brakuje nauczycieli, ale to nie są braki, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie gdzieś nauki, jednak wpływają na komfort pracy nauczycieli i uczniów – wyjaśnia naczelnik.

Najczęściej braki w kadrze uzupełnili nauczyciele w wieku emerytalnym. Wielu nauczycieli będzie pracować na 1,5 etatu. Naczelnik podkreśla, że to jest rozwiązanie dobre tylko na chwilę. Stąd zachęta do osób, które mają dylemat, czy podjąć pracę w szkole, do wyboru placówek w mieście.