254 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Kolejny przypadek w Lubuskiem. Śmiertelne żniwo wirusa wzrosło o siedem osób

Czy dziecko będzie mogło mieć w szpitalu kontakt z rodzicem?

-Jestem mamą - napisała do nas Czytelniczka, pani Agnieszka. - Na różnych forach internetowych pojawiają się odmienne opinie o tym, czy dzieci, które trafią do zielonogórskiego szpitala, będą mogły mieć kontakt z rodzicem. Czy mogliby to Państwo wyjaśnić? Niektórzy rodzice martwi...