3. etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2023 w Sulechowie

Bieg Świebody i Sulecha. Biegacze pokonali trasę ze Świebodzina do Sulechowa!

Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2023 w Sulechowie

Największym zainteresowaniem cieszyły się rywalizacje na dystansie Giga, czyli najdłuższym, Mega oraz wyścigi rowerowe dla najmłodszych. Na listach startowych pojawiły się znane nazwiska polskiego kolarstwa. Zawody poprowadził Piotr Kurek, dziennikarz, spiker i legenda w środowisku kolarstwa górskiego. Trasę, jak co roku, przygotowali pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji Sulechowianka oraz fani MTB z teamu BikeSul.

Teraz można tu spotkać sokoła, żurawia, borsuka czy łosia. Gmina Sulechów to lasy...

Maraton rowerowy

Grand Prix Kaczmarek Electric MTB to drugi pod względem wielkości maraton MTB organizowany w zachodniej Polsce i jedna z największych imprez rowerowych w kraju. MTB rozgrywany jest na trasach województwa lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego od wiosny do jesieni. Biorą w niej udział zarówno licencjonowani kolarze, jak i amatorzy rowerowego ścigania. Wśród tych pierwszych, klasyfikowanych w odrębnej kategorii - Elita, startują zawodnicy należący do ścisłej czołówki polskiego kolarstwa górskiego.