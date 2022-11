34 mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Podajemy ich lokalizacje, opisy i ceny wywoławcze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 25.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dywizjonu 303 11A/17, 66-400 Gorzów Wielkopolski, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chopina 52 bl. 15, Gorzów Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp.) prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00121951/9. Opis nieruchomości: Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,50 m kw, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 54/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności cześci wspólnych budynku. Lokal posiada również pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o pow. 5,25 m kw, usytuowanej na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, klasyfikowany jest jako tzw. klatkowiec. Otoczenie nieruchomości stanowi typowa zabudowa mieszkaniowa, tworząca zwarte osiedle mieszkaniowe. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym. Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02.12.2022 o godzinie: 12:00 . Suma oszacowania wynosi 160 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 030,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu

