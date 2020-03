344 osoby złamały kwarantannę w Lubuskiem. Skutki mogą być opłakane

Funkcjonariusze sprawdzają, czy osoby poddane kwarantannie przebywają we wskazanym miejscu. Niestety aż w 344 przypadkach doszło do złamania zasad kwarantanny. W tych sprawach policjanci prowadzą czynności, które kończą się przekazaniem informacji do służb sanitarnych i wnioskiem o ukaranie do sądu. Policjanci przypominają także, że do dyspozycji osób pozostających w kwarantannie jest darmowa aplikacja „Kwarantanna domowa”.