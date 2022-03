4 - letnia Klara potrzebuje pomocy! Zielonogórskie przedszkolaki pomagają zebrać pieniądze na operację, pomóż i ty!

Miejskie Przedszkole nr 11 "Tęczowy Zakątek" przy ul. Zamenhofa 30 w Zielonej Górze zorganizowało kiermasz "Kwiatek dla Klary". W akcję charytatywną włączyło się wiele zielonogórskich przedszkoli, które pierwszego dnia wiosny sprzedawały cudnie kolorowe i pięknie pachnące kompozycje kwiatowe. Wiele z nich przedszkolaki przygotowały własnoręcznie.

- Oferujemy zarówno kwiatki posadzone przez dzieci w przedszkolu, jak i te przyniesione przez rodziców - tłumaczy Regina Malinowska nauczyciel w MP nr 11. - Dzieci wiedziały, że robią to po to, by pomóc koleżance - dodaje.