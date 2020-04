4 maja uczniowie i pracownicy transgraniczni wrócą do domu, pracy, szkoły? Pojawił się nowy projekt rozporządzenia

Uwagi można przesyłać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl do piątku 1 maja 2020 r. do godz. 12:00.

Na moście w Słubicach pojawił się baner. To wyraz tęsknoty

Postulaty zostały wysłuchane?

O problemach uczniów i pracowników transgranicznych pisaliśmy już wielokrotnie. Relacjonowaliśmy również protesty, które odbyły się 24 kwietnia na przejściach granicznych po zachodniej stronie Polski. Mieszkańcy pogranicza apelowali o zniesienie obowiązku 2-tygodniowej kwarantanny dla tych, którzy pracują lub uczą się po drugiej stronie mostu.

- Pozwólcie mojemu mężowi wrócić do domu! Wpuśćcie nas do pracy! Koronawirus nie ma flagi! - to tylko niektóre hasła, które pojawiły się na transparentach.

Czy ich postulaty w końcu zostały wysłuchane? Tego dowiemy się już za kilka dni. Do tematu będziemy wracać.