44-letnia Dzielna Mama, Anna Gołuch nie żyje. Walczyła o każdy dzień, by jak najdłużej być z dziećmi

Anna Głuch od czterech lat dzielnie walczyła z chorobą. Chemioterapia, radykalna mastektomia lewej piersi i usunięcie licznych węzłów chłonnych, radioterapia… . Kolejne badania wykazały przerzuty do węzłów chłonnych, płuc, kości mostka i żeber. Natychmiast rozpoczęła kolejną uciążliwą chemię i immunoterapię, ale kolejne ścieżki leczenia sprawdzały się tylko na chwilę W październiku 2020 roku usłyszała kolejną diagnozę - przerzuty do mózgu. Wraz z nimi pojawiła się padaczka, nieprzewidziane utraty świadomości, okropne bóle głowy… Wykorzystała wszystkie możliwe ścieżki leczenia w Polsce. Szansą pozostał lek, który nie był do tej pory refundowany… I nawet to się udało dzięki interwencji posła Jerzego Materny pani Ania doczekała się refundacji.