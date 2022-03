45-latek w Zielonej Górze pojechał na rondzie na wprost! Wydmuchał... 3 promile

Za jazdę "pod wpływem" grozi więzienie

Kierowca był nie tylko pijany, ale do jazdy nie nadawał się też jego samochód. Jak ustalili policjanci, w samochodzie, którym kierował mężczyzna, kilkaset metrów wcześniej pękła opona. - Mimo to 45-latek kontynuował jazdę z dużą prędkością, jadąc na samej feldze i na rondzie św. Urbana zamiast zgodnie z przepisami, przejechał na wprost. Kierujący zatrzymał się dopiero na krawężniku ulicy Pileckiego, czym o mało nie doprowadził do zderzenia z busem wyjeżdżającym z tej właśnie ulicy. Kierowca po badaniach trafił do izby wytrzeźwień - wyjaśnia podinsp. Stanisławska.