50 lat pracy twórczej Stanisława Ryszarda Kortyki. Otwarcie wystawy „Obrazy 6. dekady”

W Galerii Rektorat im. Zenona Polusa odbył się wernisaż prac Stanisława Ryszarda Kortyki „Obrazy 6. dekady” . Wystawa czynna będzie do 9 czerwca 2023 r. w godz. od 11:00 do 15:00.

- Jest mi niezmiernie miło, że po pięciu latach do przejścia na emeryturę goszczę w Zielonej Górze, spotyka się z ludźmi, z którymi pracowałem ćwierć wieku. Przyjeżdżam z wystawą nowych obrazów, bo malowanych w czasie pandemii albo w ciągu dwóch ostatnich lat - mówi Stanisław Ryszard Kortyka. - Jak zawsze tematem moich obrazów jest ogólna refleksja nad czasem, przemijaniem. Odniesieniem jest zawsze jakiś motyw pejzażowy. Natomiast „rozgrywka” odbywa się na polu kolorystycznym, a także dobru przedmiotów. Jeden element jest wiodący, to element pewnej konstrukcji, którą kiedyś zauważyłem na plaży w Międzyzdrojach i kamień.

Stanisław Ryszard Kortyka - istota mojej egzystencji

- Sztuka dla mnie była pierwszoplanowa. Bo ostatecznie proces nauczania przemija, ludzie odchodzą.. Jest oczywiście ogromna satysfakcja, wielu moich studentów jest dziś cenionymi artystami. Natomiast malarstwo, fotografia stanowi jakby główny mój nurt zainteresowań. W ciągu całego mojego życia bez reszty oddawałem się sprawom sztuki. Traktowałem to jako istotę mojej egzystencji - podkreśla Stanisław Ryszard Kortyka.

Przez lata oceniał pracę studentów, teraz sam się poddaje ocenie kolegów i koleżanek. Ma nadzieję, że spełnia ich oczekiwania.

- Mam nadzieję, że ta refleksyjność, którą ja staram się pokazać, jest odczytywana przez oglądających -mówi artysta i dodaje: -

Tytułem wystawy „Obrazy 6. dekady” nawiązuję do inaugurującej cykl wystaw z okazji 50. lat pracy twórczej w Muzeum Okręgowym Zamek w Sandomierzu w 2019 r. i kończącej ten cykl wystawy w Muzeum Miejskim Wrocławia w 2022 r. Te dwie wystawy zatytułowałem „Obrazy pięciu dekad”. Tylko w tych muzeach była to tak szeroka prezentacja prac z lat 1969 – 2019.

Z powodu pandemii harmonogram jubileuszowych wystaw musiał być gruntownie zmodyfikowany, ale nie wpłynął na tok pracy.

W Galerii Rektorat im. Zenona Polusa odbył się wernisaż prac Stanisława Ryszarda Kortyki OBRAZY 6. DEKADY. Tomasz Daiksler

Stanisław Ryszard Kortyka - utrwalanie wrażeń z ważnych miejsc

To właśnie w czasie zarazy powstało szereg obrazów, w których tylko pośrednio niepokój tego czasu miał znaczenie. Przeciwnie – pojawiło się dużo światła; jedynie mocne kontrasty mogły znamionować odczucie tego niepokoju. A także coraz wyraźniejsze odniesienia do pamięci i do trwania w streficznych układach płaszczyzn i elementach branych z natury. To właśnie te obrazy znajdują się na wystawie w Galerii Rektorat - zauważa Stanisław Ryszard Kortyka. - Uzupełnieniem tej wystawy jest aneks w postaci kilku druków cyfrowych z fotografii wybranych z setek jakie wykonałem w okresie tych pięciu dekad pracy artystycznej. Wprawdzie fotografia to raczej margines mojej pracy artystycznej, ale na tyle znaczący pod względem pewnej przydatności w procesach kształtowania się kolejnych etapów przemian w moim malarstwie. Były też, i to jest chyba najistotniejsze, utrwaleniem pewnych wrażeń z miejsc, które mogę zliczyć do szczęśliwych przypadków, jakie zdarzają się niekiedy w życiu i twórczości.

Stanisław Ryszard Kortyka - 50 lat pracy twórczej

Stanisław Ryszard Kortyka - emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego, w których prowadził dyplomujące pracownie malarstwa. W ciągu pięćdziesięciu lat pracy twórczej brał udział w około 200 wystawach krajowych, środowiskowych i zagranicznych.

Swoje malarstwo i rysunek prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. W Wydawnictwie Ossolineum opublikował trzy zbiory poezji. Otrzymał Nagrodę Główną Prezydenta Wrocławia na Dolnośląskich Wystawach Sztuki w dziedzinie malarstwo w 2004 r. i Nagrodę Prezydenta Szczecina na XXI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 2006 roku. W 2019 roku ukazała się obszerny album-monografia „50 lat pracy twórczej 1969 – 2019”wydana przez Akademie Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prace w zbirach: m.in.,Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, Biblioteki UZ, BWA w Rzeszowie, Sandomierzu, Przemyślu, Kielcach, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, Luciano Benetton Collection, Fabrica. W Galerii Rektorat im. Zenona Polusa odbył się wernisaż prac Stanisława Ryszarda Kortyki OBRAZY 6. DEKADY. Tomasz Daiksler

