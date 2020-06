57-latek miał zakaz prowadzenia, ale dalej jeździł przekraczając prędkość i jeszcze po pijaku!

W poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. ok. godz. 7.00, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego pojechali w okolice Zielonej Góry Ochli i Niwisk w gminie Nowogród Bobrzański, żeby przeprowadzić działania kontrolne i sprawdzić przekazaną przez mieszkańców informację o kierującym białym oplem astrą, który może prowadzić będąc pod wpływem alkoholu, a także nie ma uprawnień do kierowania.

Tuż przed godziną 8.00, w okolicy Niwisk, policjanci zatrzymali kierującego białą astrą 57-latka , który przekroczył prędkość. Badanie na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że mężczyzna ma prawie pół promila alkoholu. Ponadto po sprawdzeniu okazało się, że mężczyzna ma czynny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów obowiązujący od lipca 2018 roku, aż do czerwca 2025 roku. Zakaz został wydany przez sąd za jazdę w stanie nietrzeźwości.

57-latkowi grozi do trzech lat więzienia

Mężczyzna odpowie za dwa wykroczenia: przekroczenie prędkości i jazdę po alkoholu, a także za przestępstwo naruszenia sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, które według kodeksu karnego jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

- Najważniejsze jednak w tej sytuacji jest to, że mieszkańcy wiedząc o kierowcy stwarzającym zagrożenie na drodze nie wahali się i poinformowali policjantów. Dzięki temu, mężczyzna zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a policjanci z pewnością będą częściej sprawdzać, czy dalej nie lekceważy przepisów – podsumowuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.