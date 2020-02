„60 godzin z Falubazem". Żużlowcy będą na was czekać. Gdzie dokładnie?

Nasi żużlowcy są już gotowi do nowego sezonu. Trwa właśnie akcja „60 godzin z Falubazem”, która integruje zarówno sam zespół jak i kibiców.

W trakcie piątej edycji „60 godzin z Falubazem” spotka się też m.in. ze sponsorami oraz władzami miasta. W planie znalazły się również spotkania z najmłodszymi fanami żużla, wizyta w jednej z zielonogórskich szkół, śniadanie biznesowe, wspólne treningi, czy sesja wideo. Nie zabraknie też elementów zabawy, zaplanowany jest m.in. kurs gotowania z udziałem żużlowców. W finale „60 godzin z Falubazem” zespół weźmie udział w organizowanej przez „Gazetę Lubuską” Gali Sportu Lubuskiego. W zielonogórskiej Palmiarni (22 lutego) poznamy najlepszych lubuskich sportowców 2019 roku. Będzie to finał sportowego plebiscytu „Gazety Lubuskiej”. Zdjęcia, autografy, rozmowy…

Kibiców z pewnością najbardziej interesuje spotkanie z żużlowcami, które zaplanowano na sobotę 22 lutego. Falubaz spotka się ze swoimi fanami w Centrum Handlowym Auchan. Cała drużyna będzie do dyspozycji w godz. 15-17.30. Będzie to tzw. oficjalna sesja autografowa. Kibice będą mieli okazję m.in. do zrobienia sobie zdjęcia z każdym zawodnikiem Falubazu, a także zebrania kompletu autografów. – Takie spotkania, to podziękowanie za wsparcie kibiców i ich gorący doping w trakcie sezonu – powiedział Piotr Protasiewicz, kapitan Falubazu. - Dla nas to wielka frajda i szansa na wysłuchanie ciekawych opinii o tym, co może się wydarzyć w sezonie.

Razem przeciwko bazgrołom

Do ciekawej akcji dojdzie w piątek 21 lutego. Żużlowcy Falubazu razem z grupą Pogromcy Bazgrołów odnowią jedną ze ścian w centrum Zielonej Góry, na której powstanie falubazowe graffiti. Miejsce i czas: okolice Centrum Przesiadkowego, godz. 15-17.

– Po raz drugi biorę udział w „60 godzinach z Falubazem” i doceniam, że powstała taka inicjatywa, by nasze miasto wyglądało jeszcze fajniej dzięki Falubazowi i innym ludziom, którzy o nie dbają – mówił Martin Vaculik, najlepszy w minionym sezonie zawodnik zespołu. - Gdy przyjechałem pierwszy raz do Zielonej Góry od razu rzuciło mi się w oczy, że jest tu sporo falubazowych graffiti. Wiem, że to dzięki naszym kibicom, którzy także w ten sposób wyrażają swoje przywiązanie do drużyny. Cieszę się, że wkrótce wspólnie przyczynimy się do powstania kolejnego.

Pogromcy Bazgrołów to grupa pasjonatów walczących z wandalami, którzy pokrywają zielonogórskie mury bzdurnymi i wulgarnymi znakami i napisami. Wspólna akcja ma zwrócić uwagę na problem, który jest widoczny na niektórych ulicach. - Cieszymy się, że żużlowcy Falubazu dołączą do naszej ekipy. Dzięki temu zyskamy jeszcze większy rozmach i mam nadzieję, postraszymy trochę wandali – stwierdził Paweł Wysocki z Pogromców Bazgrołów.

Tego samego dnia (w godz. 12-14), żużlowców będzie można spotkać również na basenie w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym.

Wycisk od młodych piłkarzy

Z kolei w czwartek 20 lutego będzie można zobaczyć żużlowców na boiskach piłkarskich. Wezmą oni udział w treningach z zawodnikami Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego - o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 18, a o godz. 16 na boisku przy ul. Botanicznej. - Cieszymy się, że żużlowcy pamiętają o nas. Można powiedzieć, że nasze wspólne treningi to już tradycja. Takie wydarzenie, to przede wszystkim wielka frajda dla naszych zawodników, który są kibicami Falubazu - powiedział Tomasz Skrzypczak, koordynator w APMM. - Chłopcy już od dawana odliczają czas do spotkania się ze swoimi sportowymi idolami. Tak się złożyło, że w tym roku trening odbędzie się w tłusty czwartek. Będziemy więc mieli świetną okazje do spalenia dodatkowych kalorii.

- Ja bardzo lubię ruch na świeżym powietrzu, a jak jeszcze jest to połączone z piłką nożną to bardzo chętnie biorę udział w takich zajęciach – dodał Patryk Dudek, jeden z najlepszych piłkarzy wśród żużlowców. - W poprzednich latach młodzi piłkarze dali nam niezły wycisk w piłkarskich konkurencjach. Taki trening z boku wygląda może niepozornie, ale w rzeczywistości jest bardzo intensywny.

Do wygrania bilety na sparingi

Z okazji „60 godzin z Falubazem” zielonogórski klub zaprasza kibiców do udziału w pierwszej w tym sezonie foto-zabawie Falubaz Selfie. Każdy, kto od czwartku do soboty wykona zdjęcie z zawodnikami i prześle je na facebookowy profil Falubazu ma szansę wygrać podwójne zaproszenia na wszystkie przedsezonowe sparingi zielonogórzan na własnym torze. Zdjęcia wezmą udział w głosowaniu kibiców. Autorzy trzech fotek z największą liczbą polubień wygrają podwójne zaproszenia na sparingi.

