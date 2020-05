60 lat później. Oddajemy hołd uczestnikom Wydarzeń Zielonogórskich

- Jeszcze kilka lat temu do głowy by mi nie przyszło, że w ten sposób będziemy mówić o tym, co wydarzyło się 60 lat temu - mówi nie bez wzruszenia Zenon Kamiński, uczestnik zdarzeń, które rozgrywały się w mieście 30 maja 1960 roku. - Przez lata milczeliśmy, ale nie zapomnieliśmy. Zostałem usunięty ze szkoły, jako 16-latek musiałem iść do pracy, wiele razy byłem zabierany z chodnika przez wiadome służby....