65-letnia zielonogórzanka ukradła telefon z kasy samoobsługowej. Została rozpoznana podczas zakupów

Kradzież telefonu w markecie

Wystarczyła chwila nieuwagi, roztargnienie - tyle wystarczyło, by zielonogórzanka straciła swój telefon, który zostawiła przy kasie samoobsługowej. Sytuacje wykorzystała inna kobieta.

- Jak ustalili policjanci, pewna zielonogórzanka wybrała się na zakupy do jednego z marketów. Podchodząc do kasy samoobsługowej, korzystała jednocześnie z telefonu, który odłożyła na bok, żeby zeskanować i zapłacić za zakupy. Zajęta pakowaniem nie zauważyła, że wychodząc zostawiła przy kasie telefon. Dostrzegła to natomiast inna kobieta, jak się później okazało 65-latka, która postanowiła nadarzającą się okazję wykorzystać, mimo że jak się później okazało, nigdy nie miała konfliktu z prawem - przekazuje podinspektor Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.