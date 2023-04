7 najpiękniejszych wiaduktów kolejowych na Dolnym Śląsku. Te budowle są imponujące!

Wiadukt kolejowy nad Bobrem w Jeleniej Górze

Wiadukt uważany jest za jeden z piękniejszych w Polsce. Dzisiaj kursują nim pociągi z Jeleniej Góry do Węglińca oraz do Szklarskiej Poręby. Wiadukt jest też bramą do Borowego Jaru leżącego w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

Wiadukt można podziwiać, spacerując ścieżką nad rzeką Bóbr. JBC

Ten most kolejowy był ważnym elementem budowanej w latach 1865-66 linii kolejowej, łączącej Jelenią Górę ze Zgorzelcem oraz Berlinem. Zbudowany w otoczeniu wzgórz i lasów z pięknym widokiem na miasto i Karkonosze stał się nie lada atrakcją. Na owe czasy był wielkim wyzwaniem architektonicznym. Oddano go do użytku 9 września 1866 roku. Konstrukcja o długości 167 m, nawiązywała swym kształtem do rzymskich akweduktów. Dwa środkowe przęsła wzniesione nad korytem rzeki miały po 20 m szerokości i 33 m wysokości. Pozostałe przęsła na obu brzegach miały prześwit 13 m. Na wiadukcie ułożono dwa tory, co ułatwiło w 1888 r. budowę linii kolejowej przez Cieplice do Szklarskiej Poręby.