76 graczy na starcie Międzynarodowego Turnieju Tenisowego ITF Seniors. Takiej imprezy w Zielonej Górze jeszcze nie było

- Wystartuje 17 kobiet i 59 mężczyzn z sześciu krajów – mówił o zawodach Adam Stoltmann, wiceprezes ZTLW ds. organizacyjnych. – To znakomita frekwencja, kilku osobom musieliśmy odmówić, ponieważ przyznaliśmy już wcześniej „dzikie karty”, których ilość jest ograniczona, regulowana przepisami ITF. W singlu mężczyźni rywalizować będą w dziewięciu kategoriach wiekowych, a kobiety w pięciu. Do zmagań staną również deble i miksty. Tenisiści zdobywać będą punkty do światowego rankingu w poszczególnych kategoriach wiekowych, zgodnie z normami ITF Seniors, czyli od 30-ego roku życia wzwyż. Turniej ma charakter bardziej amatorski, w ITF skupionych jest około miliona grających amatorów na całym świecie.