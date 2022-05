77. rocznica zakończenia II wojny światowej. Zobacz, jak wyglądały obchody w Zielonej Górze [ZDJĘCIA I WIDEO]

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej. Później na Placu Bohaterów był uroczysty przemarsz wojska, odśpiewanie hymnu oraz podniesienie naszej narodowej flagi na maszt. W obchodach brali udział również uczniowie szkół, harcerze, mieszkańcy Zielonej Góry oraz przedstawiciele urzędu miasta i duchowni.

- Podczas mszy i apelu padały dzisiaj bardzo ważne słowa. To dziwny czas. Czas, w którym słowa wojna, pokój i zwycięstwo odmieniamy przez wszystkie przypadki, ale też po raz pierwszy od wielu lat wypowiadamy te słowa z drżącym głosem. Musimy podkreślać te momenty, kiedy potrafiliśmy zwyciężać i nie możemy zapominać o tych, którzy teraz walczą, bo walczą również za nas, by zawierucha wojenna nie dotarła do Zachodniej Europy - mówił Jarosław Skorulski, Naczelnik Wydziału Spraw Oświaty i Spraw Społecznych UM Zielona Góra.