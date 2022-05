8 najdroższych ogródków działkowych w Zielonej Górze. To spełnienie marzenia o miejscu do odpoczynku. Zobacz oferty

Ogródek działkowy. Aktualne ogłoszenia

Na popularnym portalu olx.pl w piątek, 13 maja postanowiliśmy poszukać ofert sprzedaży ogródków działkowych. To miejsca, w których można odpoczywać, ale trzeba też zainwestować i regularnie dbać, aby efekty cieszyły. Wybraliśmy osiem najdroższych działek, w których są domki, a same działki są atrakcyjnie położone.

Zobacz zdjęcia, pod każdym jest cena, często do negocjacji oraz link przekierowujący do oferty.