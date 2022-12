8 znaków, które świadczą o tym, że tworzysz związek z właściwą osobą. Upewnij się, czy twoja relacja ma potencjał na przyszłość

Nie każdy może zostać twoją bratnią duszą

Kim jest bratnia dusza?

Bratnia dusza to osoba, która rozumie twoje potrzeby, nastroje, jest do ciebie podobna w wielu dziedzinach! Bratnią duszą może być partner, przyjaciel czy przyjaciółka, rodzic, czy kolega z pracy – to osoba, która cię rozumie, jest w stanie pocieszyć w nawet bardzo beznadziejnej sytuacji i rozumie twój punkt widzenia! Możesz ją znać stosunkowo krótko, ale wiesz, że wiele was łączy.