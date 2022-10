9 szczytów w Karkonoszach dla leniwych. Zdobędziesz je bez zadyszki! [MAPY, TRASY, ATRAKCJE]

Jesień w górach jest przepiękna! Korzystajcie ze słońca i wybierzcie się na górski szlak. Kto nie chce, nie lubi, nie umie się wspinać, powinien wybrać się w Karkonosze i zdobyć szczyt na miarę swoich możliwości. Mamy dla Was kilka propozycji tras, które nie tylko są łatwe i przyjemne do przejścia, ale przede wszystkim zachwycające widokami, krajobrazem, który można z nich podziwiać. Zobaczcie, dokąd się wybrać w ten weekend, klikając w naszą galerię zdjęć. Na kolejnych slajdach znajdziecie proponowane trasy, mapy i przydatne wskazówki. Do zobaczenia na szlaku!

pixabay/zdjęcie ilustracyjne