96 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. 6 z woj. lubuskiego. Nie żyje kolejna osoba w Polsce. To 37-letni mężczyzna

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek (31 marca) po godz. 20.00 o 96 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych – w tym 6 z woj. lubuskiego. A to oznacza, że tylko we wtorek przybyło w Polsce 256 zakażonych pacjentów. Zmarła też kolejna osoba. To 37-letni mężczyzna.