A na osiedlu Morelowym pojawiły się głębokie wykopy, nowe instalacje. Co się dzieje w tym rejonie Zielonej Góry?

Obecnie ulice są w wielu punktach rozkopane. Również na trawnikach pojawiły się głębokie wykopy, zaś w okolicy bloków przy ul. Partyzantów od paru tygodni ulokował się ciężki sprzęt.

Co dzieje się na osiedlu Morelowym?

Co tu się dzieje? Co to za inwestycja? Sprawdziliśmy. Według informacji to nic innego, jak budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu, a konkretnie na ulicach:

Skrajnej,

Staffa

i Morelowej.

W poprzednich miesiącach, jeszcze zimą, takie prace były prowadzone przy lokalnej szkole. Teraz przeniosły się pomiędzy bloki na Staffa. Odcięte od swobodnego przejścia są też schody, którymi możemy na co dzień dojść do al. Juliusza Słowackiego.