Abecadło maturalne 2020. To musisz wiedzieć. Gdzie i kiedy sprawdzisz wyniki

Gdzie i kiedy sprawdzić wyniki maturalnych zmagań? Kto będzie zdawał egzamin ustny, z którego w tym roku generalnie zrezygnowano? - na te i wiele innych pytań, dotyczących matury dowiesz się z lektury tego artykułu. Sprawdź, najważniejsze informacje na temat egzaminu dojrzałości 2020.

Matura wystartowała. Z maseczką na ustach. Blisko 280 tysięcy ( rok temu 247 tysięcy) absolwentów liceów i techników wylewa siódme poty na egzaminie z języka polskiego. Poziom podstawowy rozpoczął się o godz. 9.00. Czas na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego to 170 minut. Poziom rozszerzony zaplanowano na godz. 14,00 (czas – 180 minut).

Część pisemna tegorocznej matury potrwa do 29 czerwca. Wyniki będą znane do 11 sierpnia.

Z części ustnej w tym roku – oczywiście z powodu pandemii koronawirusa – zrezygnowano. Ale będą tu też wyjątki… o czym w dalszej części artykułu.

Matura z języka polskiego 2020, czyli podstawa i rozszerzenie W poniedziałek (8 czerwca) rozpoczęły się matury – z powodu epidemii koronawirusa z miesięcznym poślizgiem. Matura 2020 przeprowadzana w reżimie sanitarnym to duże wyzwanie dla dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów. I dodatkowy stres.

Choć jak mówi dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Beata Oksz-Skibińska, młodzież dziś inaczej podchodzi do matury niż dawniej. Poza tym grono pedagogiczne robi wszystko, by stworzyć spokojną, przyjazną atmosferę. Uczniowie kontaktowali się z nauczycielami w czasie zdalnego nauczania, by nadrobić zaległości i jak najlepiej przygotować się do matury.

Matura 2020 to egzaminy pisemne. A dla kogo ustne? Matury potrwają do 29 czerwca. W tym roku generalnie nie będzie egzaminów ustnych.

- Dla mnie to duży plus całej tej stresującej sytuacji – mówi Olek Bukowiecki z IV LO w Zielonej Górze. – Odpada nam duży stres.

Ale są i tacy, którzy uważają, że znacznie lepiej wypadają na ustnych egzaminach, bo mają gadane, niż pisemnych.

Nie znaczy to jednak, że egzaminów ustnych w ogóle w tym roku nie będzie. Przystąpią do nich tylko nieliczni. Ci maturzyści, którzy zamierzają studiować na zagranicznych uczelniach, na których pod uwagę brane są także wyniki egzaminu ustnego. Przeprowadzonych więc zostanie 327 egzaminów w części ustnej, w tym: 26 egzaminów z języka polskiego, 285 egzaminów z języka angielskiego, 1 egzamin z języka francuskiego, 13 egzaminów z języka niemieckiego i 2 – z języka rosyjskiego1

Dwie formuły egzaminu dojrzałości 2020 Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

tegoroczni (2020) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 000 osób, które przystąpią do ok. 1 337 300 egzaminów w części pisemnej)



absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat ubiegłych (do roku 2019 włącznie) oraz

absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się:

absolwenci technikum z lat 2016–2019, którzy zdecydowali się: przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 37 950 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 12 700 egzaminów w części pisemnej), lub

przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 39 300 egzaminów w części pisemnej)

absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, sprzed 2005 r. (ok. 390 egzaminów w części pisemnej).

Będzie też stara matura

Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 460 osób – ok. 1 550 egzaminów w części pisemnej) lub zdecydowali się:

przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 2 380 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 290 egzaminów w części pisemnej), lub

przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 270 egzaminów w części pisemnej). Jaka była matura w zeszłym roku? Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym podzielona była tradycyjnie na dwie części. Pierwsza składała się z kilku czytanek i miała na celu sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem wśród uczniów. Najpierw maturzyści musieli uporać się z tekstem o językowym savoir-vivre, a następnie odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania – od zadań typu prawda-fałsz, przez krótkie punktowe odpowiedzi, aż do dłuższych na kilka zdań wypowiedzi.

Matura z polskiego: jaki był drugi tekst Drugim tekstem był fragment książki Ryszarda Koziołka o powieści historycznej. Na jego podstawie uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania między innymi o dwa słowa klucze istotne dla odczytania sensu całego tekstu; przyporządkować pytania problemowe do odpowiedniego akapitu tekstu; podać przykład wątku z powieści Sienkiewicza do cech z innych powieści historycznych; czy uzasadnić, że w polskiej literaturze ważne jest tworzenie obrazu klęski przezwyciężonej.

Matura z polskiego: jakie były tematy wypracowań W zeszłym roku maturzyści mieli do wyboru dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył „Dziadów” cz. III Adama Mickiewicza i brzmiał „Czym dla człowieka może być wolność?”. Natomiast temat drugi polegał na interpretacji wiersza Anny Świrszczyńskiej pod tytułem „Samotność”. Oba teksty miały składać się z co najmniej 250 słów.

Matura 2020 Gdzie znajdziemy arkusze i odpowiedzi po egzaminie? A gdzie będą wyniki? Zaraz po egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym na naszym serwisie znajdziecie arkusze egzaminacyjne CKE, i przykładowe odpowiedzi.

Wyniki matur w internecie będziemy mogli sprawdzić 11 sierpnia na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Należy odszukać zakładkę serwis OKE, następnie "Dla uczniów". Tam pojawi się pole do wpisania swojego loginu oraz hasła. Login i hasło uczeń powinien otrzymać w swojej szkole. Oto harmonogram opublikowany na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poniedziałek, 8.06 godzina 9 - język polski (poziom podstawowy)

godzina 14 - język polski (poziom rozszerzony) Wtorek, 9.06 godzina 9 - matematyka (poziom podstawowy)

godzina 14 - język łaciński i kultura antyczna (poziom podstawowy i rozszerzony)

[/lista ## Środa, 10.06 godzina 9 - język angielski (poziom podstawowy) godzina 14 - język angielski (poziom rozszerzony) ## ## Czwartek, 11.06 - Boże Ciało ## Piątek, 12.06 - dzień bez egzaminów ## Poniedziałek 15.06 godzina 9 - matematyka (poziom rozszerzony) godzina 14 - filozofia (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Wtorek, 16.06 godzina 9 - biologia (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - wiedza o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Środa, 17.06 godzina 9 - chemia (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Czwartek, 18.06 godzina 9 - język niemiecki (poziom podstawowy) godzina 14 - język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Piątek, 19.06 godzina 9 - geografia (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - historia sztuki (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Poniedziałek, 22.06 godzina 9 - język włoski (poziom podstawowy), język łemkowski (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 14 - język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Wtorek, 23.06 godzina 9 - język francuski (poziom podstawowy) godzina 14 - język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Środa, 24.06 godzina 9 - fizyka (poziom podstawowy i rozszerzony)

godzina 14 - historia (poziom podstawowy i rozszerzony) ## Czwartek, 25.06 godzina 9 - język hiszpański (poziom podstawowy) godzina 14 - język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Piątek, 26.06 godzina 9 - język rosyjski (poziom podstawowy) godzina 14: język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny) ## Poniedziałek, 29.06 godzina 9 - języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy), język kaszubski (poziom podstawowy i rozszerzony), matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy) godzina 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 14 - języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom podstawowy i rozszerzony) godzina 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony) godzina 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)