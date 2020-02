Absurd na stacji PKP został w końcu zlikwidowany [ZDJĘCIA]

W ramach modernizacji stacji PKP wcześniej powstał peron 1a jako wydłużenie peronu 1, który ciągnął się teraz aż na wysokości dworca PKS. W sumie więc perony na stacji PKP ciągną się na długości 1 kilometra. W czasie remontu i zadaszania peronów przebudowano też układ komunikacyjny w okolicy. Przy peronie 1a położono chodnik prowadzący na dworzec PKS. Ale został on od peronu odgrodzony. – To jakiś absurd – mówili mieszkańcy i pasażerowie. Przecież wystarczy zdjąć jeden element ogrodzenia i z wysiadający z pociągu, a kontynuujący podróż autobusami PKS, nie musieliby nadrabiać drogi i dochodzić aż do dworca PKP.