Absurd w Zielonej Górze. Wprowadzono opłatę za przejście po chodniku na os. Pomorskim. - Mam zadłużenie 10 tys. zł - mówi mieszkaniec

O zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kisielin” stało się ostatnio głośno w Polsce z powodu naliczania opłat za np. używanie chodnika. Ale to nie jedyny problem, z którym musieli zmierzyć się mieszkańcy os. Śląskiego i Pomorskiego.

O tym, że spółdzielnia „Kisielin” zaczęła naliczać niektórym mieszkańcom dodatkowe opłaty, donosiła m.in. telewizja Polsat News. Na wyemitowanym materiale pani Henryka z os. Pomorskiego informowała, że dostała sądowy nakaz zapłaty 7,6 tys. zł. Za co? Za używanie chodnika oraz parkingu należącego do spółdzielni. Co ciekawe kobieta twierdzi, że nawet nie ma samochodu… We wtorek, 22 stycznia, mieszkańcy oburzeni postępowaniem spółdzielni zorganizowali na osiedlu happening. Podzielili chodnik na pół ukazując absurd całej sytuacji. Ustawili również tablice informacyjne z napisem: "teren wspólnoty przejście bezpłatne, teren spółdzielni przejście płatne". - Wygląda na to, że przez teren spółdzielni trzeba przelatywać samolotem albo balonem - irytują się zielonogórzanie. - Proszę spojrzeć, tu jest linia ciągła a tu przerywana. Tu teren spółdzielni a tu teren wspólnoty. Z terenu spółdzielni można przejść na teren wspólnoty, ale odwrotnie już nie, bo trzeba płacić 200 zł miesięcznie - tłumaczy Henryk Sikora, mieszkaniec. I dodaje, że jego SM "Kisielin" obciążyło kwotą 10 tys. zł.

Osoby, które otrzymały podobne wezwania, na razie w większości odmawiają zapłaty, twierdzą, że to „kara” za opuszczenie spółdzielni. Niejasne zasady użytkowania Z całą sytuacją zaznajomiony jest Bartosz Wojtyniak, z firmy ARBUD, która zarządza, w imieniu wspólnot mieszkaniowych, niektórymi blokami na Śląskim i Pomorskim.

– To prawda, część osób należących wspólnot, które mają wykupione mieszkania na własność, otrzymała wezwania opiewające na kilka tysięcy złotych. Dotyczą one użytkowania części wspólnych danych nieruchomości, tych które należą do spółdzielni, czyli np. chodników lub parkingów przy blokach – tłumaczy Wojtyniak. – Chciałbym podkreślić, że spółdzielni należą się takie opłaty, bowiem infrastruktura się zużywa, chodniki i parkingi trzeba remontować, a w zimie również odśnieżać. To wszystko kosztuje. Problem na os. Śląskim i Pomorskim polega jednak na tym, że te części wspólne nie są wyraźnie wydzielone, nie wiadomo, jaki właściwie teren obejmują. Nie ma również jasnych zasad i stawek na podstawie, których naliczane są opłaty. To nie powinno tak wyglądać – uważa nasz rozmówca. I dodaje, że jego firma starała się uporządkować całą kwestię.

– Chcieliśmy wypracować z SM „Kisielin” jasne zasady, aby ludzie płacili opłaty za rzeczywiste koszty. Aby nie było takich sytuacji, jak teraz, że te rachunki są większe niż opłaty za samo mieszkanie. Niestety, pomimo podjętych prób, nie udało się dojść do porozumienia z prezesem spółdzielni – twierdzi Wojtyniak.

Ale zarządca nie zostawił mieszkańców samych w sporze z SM „Kisielin”. – Nasi prawnicy pomagają im w procesach sądowych. W tych, które już się odbyły roszczenia spółdzielni zostały oddalone. Warto jednak zaznaczyć, że pozywający odwołują się od wyroków – zauważa Wojtyniak. Próbowaliśmy wypytać władze spółdzielni o całą kwestię związaną z wezwaniami do zapłaty za chodniki czy parkingi – przesłaliśmy pytania pocztą elektroniczną oraz odwiedziliśmy biuro prezesa. Na razie jednak nie udało nam się uzyskać odpowiedzi.

Chodnik został przedzielony. Po jednej stronie płacisz, po drugiej nie W środę, 22 stycznia chodnik na os. Pomorskim został przedzielony. Wspólnota postanowiła dokładnie wskazać strefę, w której obowiązuje opłata. Pojawiły się linie oraz konkretny znak, który informuje, po której stronie jest płatne przejście. Na zielono zaznaczono teren wspólnoty - czyli przejście bezpłatne oraz teren spółdzielni (na czerwono) - przejście płatne. Widnieją także pewne "wskazówki". Na znaku znajduje się samolot i balon, symbole mogą posłużyć jako podpowiedzi do tego, jak przemieszczać się w płatnej strefie i nie zapłacić. Według cennika, niektórzy mają zadłużenia sięgające nawet do 10 tys. zł - przyznali nam mieszkańcy

Brak ogrzewania i ciepłej wody Pod koniec zeszłego roku opisywaliśmy również problem, z jakim musieli zmierzyć się mieszkańcy bloków os. Śląskie 10 oraz 9. W obu przypadkach kłopoty rozpoczęły się po tym, jak podjęli oni decyzję o wyjściu ich wspólnoty spod zarządu spółdzielni. Niemal natychmiast zostali oni odcięci od dostępu do ogrzewania oraz ciepłej wody. Natomiast sama SM „Kisielin” zaczęła się od nich głośno domagać podpisania stosownych umów na dostawy ciepła.

Mieszkańcom nie odpowiadały warunki stawiane przez spółdzielnie, uważali je za dalece niekorzystne. Negocjacje i rozmowy ciągnęły się tygodniami, a w tym czasie ludzie, pomimo że był już okres grzewczy, musieli sobie radzić w domu bez ogrzewania. Ostatecznie w obu przypadkach kryzys udało się zażegnać, ale wiele osób wciąż ma żal do spółdzielni, o to jak zostali potraktowani. Proces o drogę do szkoły Zarząd SM „Kisielin” domagał się również od urzędu miasta ok 919 tys. zł za dojazd do Zespołu Edukacyjnego nr 3 na os. Pomorskim. Podstawowym argumentem miał być fakt, że droga należąca do spółdzielni była użytkowana, m.in. przez pracowników szkoły czy też mieszkańców dowożących dzieci do placówki. To właśnie z tego tytułu miasto zaczęło otrzymywać rachunki opiewające na kwotę 28 tys. zł miesięcznie.

Zielonogórski magistrat nie płacił, stojąc na stanowisku, że takie roszczenia są bezpodstawne, że do szkoły uczęszcza młodzież z rodzin należących do spółdzielni a cała sprawa rodzi niebezpieczny precedens, który grozi jedności miasta.

