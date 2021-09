Adepci żużlowej szkółki Falubazu Zielona Góra zaprezentowali się przed kibicami

Adepci Falubazu poczuli się trochę, jak na prawdziwych zawodach. Po części posmakowali tego, co może czekać ich w przyszłości. Była prezentacja przed kibicami, próbne jazdy, a nawet wyścigi. Na torze prezentowali się adepci w wieku 8-16 lat. Obecnie w szkółce szkoli się 22 kandydatów na żużlowców. W grupie jest też dziewczyna – Zuzanna Młynarczak z Nowego Kramska.

- Chcieliśmy pokazać naszym kibicom efekty rocznej pracy w szkółce. Po reakcji widzów mogę ocenić, że to był dobry pomysł. Łącznie na torze zaprezentowało się 20 adeptów. Byli to zawodnicy, którzy trenują w klubie już kilka sezonów oraz tacy, którzy dołączyli do nas podczas tegorocznego naboru - powiedział Andrzej Wnęk, instruktor w szkółce Falubazu Zielona Góra. - Zaprezentowaliśmy to, nad czym pracowaliśmy w Falubazie od wznowienia działalności szkółki po lockdownie