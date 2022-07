Afera goni aferę w SM Kisielin w Zielonej Górze. Mieszkańcy mają już dość życia niczym w serialu Barei!

SM Kisielin to jedna z najstarszych i największych spółdzielni mieszkaniowych w Zielonej Górze. Jej zarządcą jest Jerzy Biczyk. Mieszkańcy nazywają go "Nieusuwalny", bo mimo ciągłych konfliktów i jak mówią małej efektywności pracy wciąż zajmuje stanowisko.

Rachunki wyssane z palca

W programie poruszono temat załamanych wysokością rachunków za ogrzewanie mieszkańców. To w niektórych przypadkach ponad 2 tysiące zł. Próby uzyskania od spółdzielni wyjaśnień, co jest tego przyczyną nie przyniosły efektów. Mieszkańcy zwrócili się więc do niezależnego biegłego z Białego Stoku, by rozszyfrował zagadkę.