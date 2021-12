Agnieszka Włodarczyk w Dubaju. "Póki co nie ma się do czego przyczepić"

Agnieszka Włodarczyk od dawna żyje pod prąd i polskie zimy, czyli krótkie, szare dni, spędza w ciepłych krajach. W tym roku wybór padł na Dubaj, w którym jej partner Robert Karaś ma idealne warunki do treningów. W tym czasie, Agnieszka Włodarczyk odczarowuje tę turystyczną mekkę, wygrzewa się nad basenem i zachwyca się porządkiem oraz udogodnieniami dla młodych mam.

"Ciepło, czysto, bezpiecznie, nie ma dziur w chodnikach, wszędzie są podjazdy, żeby bez problemu spacerować z wózkiem. Robert ma świetne warunki do treningu. Dla mnie póki co nie ma się do czego przyczepić, zobaczymy co będzie dalej" - komentuje swój pobyt na Instagramie.