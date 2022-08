Agroturystyki dla dzieci z nietypowymi zwierzętami. Rodzinny wypoczynek z alpakami, reniferami, strusiami, sokołami i innymi zwierzakami

Wakacje na wsi to marzenie wielu dzieci, a dla dorosłych okazja, by odpocząć od zgiełku miast i stresu codziennego życia. Agroturystyki w Polsce przyciągają turystów coraz ciekawszymi ofertami i coraz bardziej nietypowymi zwierzętami. Gdzie w Polsce można pogłaskać renifera, nakarmić strusia, zaprzyjaźnić się z sową, papugą albo osiołkiem? No i gdzie poczochrać alpakę? Przygotowaliśmy dla was agroturystyki w Polsce z nietypowymi zwierzakami na weekend, urlop i wakacje z dziećmi. Na zdjęciu: zagroda alpak w Koźlej pod Świdnicą.

Mariusz Kapala / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne