Akcja EkoChoinka 2020. Najmłodsi na chwilę zostali leśnikami

Przypomnijmy jak powstała akcja Eko Choinka. W styczniu 2018 r, gdy planowany był przez Urząd Miasta demontaż ozdób świątecznych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wpadła na pomysł, by spożytkować choinkę, która zdobiła zielonogórski deptak. RDLP miała pomysł na akcję, a urząd wymyślił nazwę. I tak od 3 lat, wspólnie promują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. To jest właśnie cel całej Eko Choinki - odzyskujesz, nie marnujesz. W zeszłym roku do akcji przyłączył się ZGK organizując Eko Patrole, które wyruszyły na ulice miasta i zabierały spod pergoli świąteczne drzewka.

Podsumowaniem akcji było właśnie wydarzenie edukacyjne. Szkoły z całego miasta i okolicznych wiosek przybyły na zielonogórski deptak, by wdrążyć się w tajniki leśnego świata. Najmłodsi wzięli udział w warsztatach, ozdabiali zrębkami rysunki, poszukiwali szyszek, poznawali leśne zapachy, rozmawiali o zwierzętach i oczywiście... Pili gorącą czekoladę.