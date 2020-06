Akcja "Jestem człowiekiem, nie ideologią". Przyszli na plac Teatralny, by wyrazić swoją solidarność ze społecznością LGBT w Polsce.

- Nie zgadzamy się ze słowami prezydenta Andrzeja Dudy - mówi Kacper Kubiak, wiceprezes zielonogórskiego Instytutu Równości, który zaprosił mieszkańców na wydarzenie. - Jak mantrę powtarza się słowa o ideologii LGBT, która tak naprawdę nie istnieje. Przykre jest to, że straszy się ludźmi. I przykre jest to, że jesteśmy częścią kampanii wyborczej. Te słowa o ideologii są poniżej godności człowieka. To jest absolutnie nie do przyjęcia. Gdybyśmy te słowa przełożyli chociażby na jakąś grupę etniczną, to byłby wielki skandal... My chcemy pokazać, że Zielona Góra jest bardzo przyjaznym miastem... Działamy z ludźmi i dla ludzi.