Akcja Movember. Wąsy w słusznej sprawie, czyli panowie dbajcie o swoje zdrowie

W listopadzie mężczyźni zapuszczają wąsy, wywołując tym zdziwienie otoczenia.

- Jak ty wyglądasz?! Jakby cię wycięli ze zdjęcia z lat 70. – usłyszał od swojej dziewczyny pan Mariusz.

- Wiem, że wyglądam dziwnie, śmiesznie. Nie tylko ty mówisz mi, że to jakaś maskara. Ale nie przejmuję się tym, bo właśnie przez to, że zwracam na siebie uwagę, możemy pogadać o czymś dużo ważniejszym.

Pan Mariusz jest jednym z tym mężczyzn, który bierze udział w listopadowej, społecznej akcji Movember. Ma ona zwrócić uwagę na problem nowotworów jąder.

- Wąs to coś podobnie jak symbol różowej wstążki w walce z rakiem piersi – zauważa pan Mariusz. – Z tym, że o zdrowiu kobiet, o nowotworach piersi czy szyjki macicy mówi się u nas znacznie więcej niż o raku jąder czy prostaty. Ta listopadowa akcja jest jedyną…

Nazwa Movember pochodzi od dwóch angielskich słów: moustache- wąsy oraz November- listopad.