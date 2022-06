AKS Chóragan Riders organizują amatorskie zawody żużlowe na stadionie w Zielonej Górze. Będzie też trening adeptów Falubazu

Ekipa AKS Chóragan Riders to rozwijająca się grupa pasjonatów żużla, którzy nie tylko oglądają go przed ekranami, ale sami go uprawiają - oczywiście amatorsko. Lubią adrenalinę i dobrą zabawę. Do tego starają się swoją pasją zarażać innych, m.in. poprzez organizowanie imprez takich jak ta, która odbędzie się w sobotę (11 czerwca) w Zielonej Górze.

A mowa o zawodach BUDEX Amateur Speedway Cup 2022 r. organizowanych przez AKS Chóragan Riders, którzy zmierzą się z drużyną Przyjaciół. Zawody odbędą się na torze przy ul. Wrocławskiej 69 w Zielonej Górze, na którym jeździ słynny Stelmet Falubaz Zielona Góra. Zresztą nie bez powodu, bo przed samym wyścigiem odbędzie się trening pokazowy w wykonaniu przedstawicieli szkółki żużlowej Stelmetu.

Program imprezy: