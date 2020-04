Aktualne ceny z targu przy Owocowej. Tak tutaj dziś wygląda handel. Co się zmieniło?

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów. Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

Ruch Miejski Zielona Góra podkreśla, że dla małych przedsiębiorców to jedyne źródło utrzymania. Jednak ważne też jest bezpieczeństwo ich oraz kupujących towary. Dlatego społecznicy apelują o wprowadzenie dodatkowych zasad korzystania z tego miejsca, aby nie doszło do zamknięcia rynku, utraty źródła utrzymania i dostępu do świeżych produktów.

O kwestie bezpieczeństwa w dobie koronawirusa pytamy kierownictwo targowiska

Kinga Felińska, kierowniczka targowiska przy ul. Owocowej, zapewnia nas, że wszyscy najemcy dostali informacje na piśmie, jak postępować, by zachować wszelkie środki ostrożności.

- Co do rękawiczek, to sprzedawcy już się stosują - zapewnia nas kierowniczka targowiska. I jutro (ryneczek jest czynny we wtorki, czwartki i soboty) pracownicy będą pilnować i kontrolować, czy na miejscu wszyscy stosują się do zaleceń.