Aktualne ceny z targu przy Owocowej w Zielonej Górze. Co się zmieniło? Sprawdziliśmy w sobotę

Poranny deszcz nie odstraszył zielonogórzan, którzy w sobotę (23 maja) licznie odwiedzili zielonogórskie targowisko przy ul. Owocowej. Ruch był spory, a towaru pod dostatkiem. Owoce, warzywa, jaja, mięso, kwiaty… Czego tylko dusza zapranie. Tradycyjnie już sprawdziliśmy aktualne ceny warzyw, owoców oraz innych towarów, które można kupić na tym rynku, który - przypomnijmy - czynny jest w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Truskawki można było kupić w cenie od 15 do 20 zł za kilogram. Zobacz, co i za ile można kupić na zielonogórskim rynku. Przejdź do Galerii>>> Zobacz też: Co zmieniło się podczas pandemii na rynku owocowo-warzywnym przy ulicy Owocowej. 18.04.2020

Paweł Wańczko