ALARM !!! Płoną toksyczne odpady w Przylepie. Czy będzie ewakuacja mieszkańców?

Ogień pojawił się ok. godz. 15.30 w hali magazynowej przy ul. Zakładowej w Zielonej Górze Przylepie. Pożar jest już bardzo rozwinięty. Dym widać z daleka. Do pożaru kierowane są kolejne zastępy strażaków.

Wojewoda zwołuje sztab kryzysowy

Na telefony mieszkańców został rozesłany alert

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.10. Na miejscu ponad 30 zastępów strażaków

Strażacy gaszą pożar z zewnątrz, nie możliwości wejścia do hali. Mieszkańcy informują, że od czasu do czasu słychać wybuchy.

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.20. Woda w mieście jest zdatna do picia

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.30 - zebrał się sztab kryzysowy

AKTUALIZACJA - GODZ. 18.50. Zamknięta linia kolejowa

Główna ulica prowadząca do Przylepu została zamknięta. Policja wytyczyła objazdy. Linia kolejowa prowadząca przez Przylep jest zamknięta. Pociąg jadący z Zielonej Góry do Gdyni został zatrzymany w Czerwieńsku i cofnięty do stacji początkowej. Pasażerowie są bezpieczni i czekają na komunikację zastępczą. Autobusami zostaną przewiezieni do Zbąszynka, ska przez Poznań pojadą do celu. Strażacy odłączyli też okolicy pożaru dopływ energii elektrycznej.