Alarmy bombowe w galeriach handlowych w Zielonej Górze i Gorzowie

Powodem ewakuacji centrów handlowych było wiadomość o podłożonym ładunku wybuchowym.

- Wiadomo już, że do większych galerii handlowych dotarły wiadomości drogą internetową, że może znajdować się tam jakiś ładunek wybuchowy. Są to informacje o niskiej wiarygodności, ale zawsze podchodzimy do nich poważnie. Tak też było tym razem. Część galerii została ewakuowana – mówił nam sierż. szt. Mateusz Sławek z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Informację potwierdził nam bryg. Bartłomiej Mądry, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.

- Ewakuowana była galeria Nova Park, jednak mail o tym, że w środku znajduje się torba z ładunkiem wybuchowym, dotarł także do Ascany – mówi bryg. Bartłomiej Mądry. – Z Nova Park ewakuowano około 250 osób.