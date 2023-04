Ale atrakcje! Zobacz, co się działo w sobotę na Jarmarku Wielkanocnym. Wielka palma, warsztaty, Falubaziaki...

Ale atrakcje! Zobacz, co się działo w sobotę na Jarmarku Wie...

Kraszanka 2023 atrakcje dla dzieci i dla dorosłych. Wielka palma i tworzenie świątecznych ozdób

Mimo deszczowej pogody odbyła się Warsztatownia Kraszankowa, czyli plastyczne warsztaty dla dzieci. Były więc zające, pisanki, świąteczne stroiki i wiele śmiechu. Wszystko odbywało się w specjalnie przygotowanym namiocie, a na zewnątrz czekały do pomalowania wielkie zające.

Atrakcją była też tradycyjnie Strefa Falubaziaka, bo wśród młodych mieszkańców Winnego Grodu zainteresowanych żużlem nie brakuje. Atrakcyjnie spędzili też czas dorośli. Choćby przy konstruowaniu wielkanocnej palmy, która sięgnęła dachu ratusza. Tworzyli ją mieszkańcy z z Grupą Plastyczną „Babie Lato” . Tu także było wiele śmiechu i panowały wielkie emocje. Bo choć była to próba bicia rekordu, to najważniejsza była dobra zabawa.